Dode man gevonden in Rijnhaven Rotterdam

Ruim een maand geleden is een man begraven op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam. De man is verdronken en aangetroffen in de Rijnhaven. Zes weken na de begrafenis is nog steeds onduidelijk wie de drenkeling is.