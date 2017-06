Viertal steelt tas tijdens feest in Ferro Dome

Op 26 maart is in het Ferrodome aan de Keileweg in Rotterdam het technofeest Voodoo. Rond 3 uur ’s nachts verlaten vier mensen het dance-event. Ze nemen daarbij iets mee wat niet van hen is…