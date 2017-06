Luigi Bruins blijft bij Excelsior

Luigi Bruins is ook volgend seizoen te bewonderen in het shirt van Excelsior. De middenvelder tekent een contract tot medio 2018 met optie voor nog een jaar.

Het is voor Bruins inmiddels zijn achtste seizoen voor Excelsior, verdeelt over drie periodes. In 2004 debuteerde de inmiddels 30-jarige Rotterdammer in het betaalde voetbal. Tussen 2004 en 2007 speelde Bruins 66 wedstrijden voor Excelsior. In 2012 keerde de middenvelder voor even terug in Kralingen. Na een jaar bij OGC Nice keerde Bruins in 2014 weer terug op het oude nest.

Dit seizoen kwam de nummer tien tot 24 wedstrijden in de Eredivisie. Met twee doelpunten en vier assists was Bruins bij zes doelpunten direct betrokken. De middenvelder is de vierde speler die bijtekent bij de nummer twaalf van het afgelopen seizoen. Eerder gingen Alessandro Damen, Milan Massop, Anouar Hadouir en Jurgen Mattheij hem voor.