Esajas: 'Voetballers doen steeds meer om in shape te blijven'

Errol Esajas

In het verleden begonnen voetballers nog wel eens een kilootje of wat te zwaar aan de voorbereiding op een nieuw seizoen. Dat is ongetwijfeld nog wel zo, maar toch zijn er steeds meer profs die voor zichzelf trainen. Bij het Sport Performance Centre Rijnmond bijvoorbeeld, van Errol Esajas, vlakbij de Kuip.

Jan-Arie van der Heijden (Feyenoord), Warner Hahn (SC Heerenveen) en de clubloze Sander Fischer zijn onder andere vaste klanten van de Rotterdammer. "In het verleden deden voetballers niets, tegenwoordig zie je dat het gros veel meer doet. Van de club krijgen ze een klein programma mee voor vier weken, maar je ziet dat ze overal trainen. Ze willen in shape blijven," aldus Esajas.