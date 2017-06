Rotterdamse geschrokken van reacties op giraffe-filmpje Blijdorp

Lucienne Groen.

Twee dagen na de heftige aanval van een koedoe in diergaarde Blijdorp is Lucienne Groen nog steeds uit haar doen. Het filmpje dat zij van de aanval maakte is inmiddels honderdduizenden keren beken.

De Rotterdamse stond dinsdag gezellig met haar vriendin te kijken en te filmen bij het giraffenverblijf in Blijdorp, toen koedoe Nico een van de giraffes aanviel . Haar filmpje op Facebook ging al snel viral. "Het is 53.000 keer op Facebook bekeken en 192.892 keer op YouTube. En er komen reacties van over de hele wereld. Uit Amerika, Indonesië, Portugal, India... Ik ben er echt wel een beetje van uit mijn doen hoor", aldus Groen donderdag. Ze kreeg op Facebook veel meelevende, maar ook nogal wat negatieve reacties: "Ik ben er wel van geschrokken dat mensen zo onaardig kunnen reageren zonder dat ze weten wat er aan de hand is. Zoals 'waar waren de verzorgers dan?', terwijl die binnen een paar minuten hebben ingegrepen."