Werknemers Magis 010 vrezen voor baan

Tientallen mensen met een lichte beperking hebben donderdag geprotesteerd voor het stadhuis van Rotterdam. Zij werken voor kringloopwinkels en in de groenvoorziening van Magis 010 en vrezen voor hun baan. De gemeente Rotterdam wil het contract stopzetten.

"Ik werk in het groen en doe tuinonderhoud en ben heel blij met deze baan. Zonder deze baan was ik een heel stil meisje gebleven en had ik in een hoekje gezeten", zegt Naomi van der Klooster.

En dat geldt voor veel van de 1200 mensen die bij de sociale onderneming Magis 010 aan het werk zijn. Met de onzekerheid of Magis 010 wel door kan gaan, maken zij zich grote zorgen over hun toekomst.

"Ik ben slapeloos, Ik wil mijn baan houden", zegt Lucie Boncoeir. Zij werkt bij een kringloopwinkel in Rotterdam-Zuid. "We hebben allemaal stress omdat we niet weten waar we aan toe zijn. Ik wil alstublieft werken."

Ook Franklin Weijders zit met zijn handen in het haar. "Ik ben 57 jaar en ik weet met mijn leeftijd niet waar ik terecht zou kunnen. Ik voel me thuis bij het onderhoud van het Kleinpolderplein en ik wil niet thuis komen te zitten."

Wanhoop

Tijdens een spoeddebat op het stadhuis zit de publieke tribune vol met medewerkers van Magis 010 die zich allemaal hele grote zorgen maken.

"Terechte wanhoop", zegt het SP-raadslid Josine Strörmann die het spoeddebat heeft aangevraagd. "Dit zijn allemaal mensen die onvoorstelbaar moeilijk aan werk kunnen komen en wat de wethouder niet lukt, lukt Magis 010 wel: werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En nu zegt de gemeente het contract op en denkt het zelf beter te kunnen. Dit is heel triest."

De verontwaardiging onder de betrokkenen is ook erg groot, want Magis 010 heeft alles nu netjes op de rit.

"Ik smeek de wethouder dit door te laten gaan", zegt Naomi van der Klooster. "Ik snap niet dat ze zo met mensen om kunnen gaan. Wij kunnen niet werken op een normaal bedrijf en dan zet Magis 010 zich voor ons in en dan gebeurt er dit."

Wethouder Struijvenberg vindt de onzekerheid voor de werknemers van Magis 010 vervelend, maar zegt dat hij niet anders kan. "Het contract loopt af dus we moeten opnieuw aanbesteden of inbesteden." Zijn voorkeur gaat uit naar het overnemen van het contract door de gemeente.

De SP roept andere partijen in de gemeenteraad op zich tegen het plan van de wethouder te verzetten. Raadslid Josine Strörmann: "De oproep aan de wethouder en ook de andere partijen is heel simpel: Denk er nog eens goed over na of dit wel een verstandige stap is. Het gaat altijd geld kosten, mensen ontslaan, mensen thuis op de bank, mensen in de bijstand, mensen in de WW. Kijk of het niet slim is om door te gaan met Magis 010."