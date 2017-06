Eigenaar verwoest Aquapark Splash overweegt veiligere plek

Erik Hazelzet De plek van het aquapark

De eigenaar van Aquapark Splash in het Haringvliet bij Hellevoetsluis wil het waterspeelpark mogelijk op een andere plek voortzetten. ''Het is een heel leuke locatie, strand, strandtenten, toiletten en vrij parkeren. Maar voor het volgende jaar ga ik toch nog wel eens heel goed nadenken of dit nog wel de juiste locatie is'', aldus Erik Hazelzet.

''Ik ben niet van plan dit kapot te laten maken door dit natuurgeweld, want er zijn nog meer locaties waar dit kan.'' Door hoge golven en de harde wind werden vorige week steigers afgebroken en plastic toestellen van de waterattractie gescheurd. Er is voor 20.000 euro schade veroorzaakt. Toch gaat Hazelzet zaterdag alweer open op de huidige locatie. Via een snel opgezette crowdfundingsactie zijn duizenden euro's binnengekomen. Vrijdag wordt de laatste hand gelegd aan de herstelwerkzaamheden. Het is de bedoeling dat Aquapark Splash zaterdag vanaf 10.00 uur weer toegankelijk is.