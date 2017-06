Bruins: 'Ik wil op mijn leeftijd ook beetje vastigheid'

Excelsior kan ook komend seizoen een beroep doen op Luigi Bruins. De middenvelder tekent in Kralingen een nieuw contract voor een jaar, met een optie voor nog een seizoen. De oud-Feyenoorder was transfervrij, maar wilde niet langer wachten. "Ik heb een leeftijd bereikt dat ik ook een beetje vastigheid wil. Ik ben in gesprek gegaan, het aanbod was goed, dan teken ik gewoon," legt hij uit.

Bruins voelde niet de behoefte om van zijn transfervrije status te profiteren en dus in de wachtkamer plaats te nemen. "Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat mijn contract afliep, bij Nice, bij Feyenoord, en dat er uiteindelijk vrij weinig op mijn pad kwam. Er is nu wel geïnformeerd, vanuit Turkije, het Oostblok, maar dat was hele lichte navraag. Niet om serieus te nemen."



Nederlandse clubs toonden geen interesse in de 30-jarige clubman, die in het inmiddels achterliggende seizoen kampte met het nodige blessureleed en een deel van het seizoen miste. "Maar ik heb ook seizoenen meegemaakt waarin ik alles speelde, toen kwam er ook niets. Ik ken mijn situatie in Nederland, heb een stempel, daar ga ik niet moeilijk over doen. Ik ben in gesprek gegaan met Excelsior, zij hebben het vertrouwen uitgesproken, dus is de keuze heel makkelijk."

Excelsior handhaafde zich knap in de eredivisie door als twaalfde te eindigen. Bruins kon, ook toen hij weer volledig fit was, niet altijd rekenen op een basisplaats. Dat was moeilijk voor hem. "Als ik fit ben moet ik spelen, heb ik wel vaker gezegd. Daar blijf ik bij. Maar het belangrijkste was handhaving, dus heb ik het opzij geschoven."