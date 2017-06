Thorsdottir niet te bewonderen op NK in Ahoy

Eythora Thorsdottir (links) laat NK schieten

Eythora Thorsdottir uit Poortugaal neemt komend weekend geen deel aan het NK Turnen in Ahoy. De turnster laat dat op haar Instagram-account weten. De Nederlandse kampioenschappen passen niet in haar schema. Thorsdottir zal wel in Rotterdam aanwezig zijn om haar teamgenoten aan te moedigen.

In april van dit jaar pakte Thorsdottir tijdens de Europese kampioenschappen in het Roemeense Cluj twee medailles. Ze veroverde een zilveren plak op balk met een score van 14,066 punten. Op vloer won ze brons.