'Marokkaanse demonstranten worden bedreigd'

Demonstratie van Marokkanen in Rotterdam op 12 juni 2017

Marokkaanse Nederlanders die in ons land actie voeren voor misstanden in Marokko, worden bedreigd door aanhangers van de Marokkaanse overheid. Oud-PvdA-raadslid Fouad el Haji uit Rotterdam zegt dat vrijdag in de Volkskrant. Er wordt een website geopend waar Marokkanen intimidaties kunnen melden.

In het noorden van Marokko is het al weken onrustig. Inwoners van het Rifgebied voelen zich achtergesteld en protesteren tegen schendingen van de mensenrechten. Sympathisanten organiseren ook in Nederland solidariteitsacties, zoals onlangs op het Schouwburgplein in Rotterdam. Volgens El Haji worden de deelnemers en organisatoren ervan dagelijks bedreigd en geïntimideerd. Op RTV Rijnmond lieten sommige Marokkaanse Rotterdammers weten dat ze hun vakantie naar Marokko schrappen omdat ze bang zijn dat ze daar worden opgepakt.