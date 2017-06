Betuweroute tien jaar na opening nog altijd niet optimaal benut

De Betuweroute bestaat vrijdag precies 10 jaar. De goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens was vooral in de eerste jaren zeer omstreden.

Koningin Beatrix opende de Betuwelijn op 16 juni 2007. Dat gebeurde in een tent bij station Barendrecht. Aan de ingebruikname van de lijn gaat een lange geschiedenis vooraf van protesten en Kamervragen over budgetoverschrijdingen.

Twee keer zo duur

De aanleg van de 160 kilometer lange goederenspoorlijn begon in 1997 en kostte uiteindelijk 4,7 miljard euro. Dat was ruim twee keer zoveel als vooraf was gedacht.

Gebruik

De Betuweroute werd in het begin nog maar mondjesmaat gebruikt. Inmiddels rijden er per etmaal bijna 100 treinen over het spoor. Daarmee wordt de Betuwelijn nog altijd niet optimaal gebruikt. Er is ruimte voor 160 treinen per etmaal.

Duits deel

De Betuweroute is nog niet klaar. Binnenkort wordt begonnen met de aanleg van het laatste stukje van het traject in Nederland , bij de Duitse grens. Ook de Duitsers zijn nog bezig met hun gedeelte van de Betuwelijn.

Milieuwinst

Het is nog nooit uitgezocht hoeveel vrachtwagens er minder op de wegen rijden als gevolg van de Betuweroute. Op aanraden van de Rekenkamer is onlangs zo'n onderzoek gestart. De resultaten ervan moeten deze zomer naar buiten komen.