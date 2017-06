Burgemeester Haan: Anti-zwartepietbetogers slaan plank mis

Zwarte Piet bij intocht Maassluis 45 mensen melden zich voor hoorzitting over aanhoudingen rond zwarte pietendemonstratie 45 mensen melden zich voor hoorzitting over aanhoudingen rond zwarte pietendemonstratie 45 mensen melden zich voor hoorzitting over aanhoudingen rond zwarte pietendemonstratie

Burgemeester Edo Haan van Maassluis is boos op tegenstanders van Zwarte Piet. Die zeggen dat Haan en zijn Rotterdamse collega Aboutaleb het recht op demonstreren onrechtmatig hebben ingeperkt rond de intocht van Sinterklaas in Maassluis. Vrijdagochtend is er een hoorzitting over de bezwaren van de actievoerders.

De burgemeester is het niet met de demonstranten eens. Haan zegt dat hij en Aboutaleb er voorafgaand aan de intocht op 12 november 2016 alles aan hebben gedaan om het recht op demonstreren "overeind te houden." Speciale protestplek

Op de dag van de nationale intocht was er in Maassluis een speciale protestplek ingericht. Maar de anti-zwartepietbetogers besloten om daar geen gebruik van te maken. Op de dag van de nationale intocht was er in Maassluis een speciale protestplek ingericht. Maar de anti-zwartepietbetogers besloten om daar geen gebruik van te maken. In plaats daarvan gingen ze onaangekondigd naar Rotterdam, waar een demonstratieverbod van kracht was. Zo'n 200 betogers werden opgepakt. De actievoerders hebben protest aangetekend tegen het demonstratieverbod. Ze krijgen steun van Amnesty International . Hoorzitting

Vrijdagochtend is er een hoorzitting in het Rotterdamse stadhuis over de ingediende bezwaren. Zo'n 45 mensen hebben zich gemeld voor de hoorzitting. Vrijdagochtend is er een hoorzitting in het Rotterdamse stadhuis over de ingediende bezwaren. Zo'n 45 mensen hebben zich gemeld voor de hoorzitting. Amnesty

Haan laat de bijeenkomst aan zich voorbij gaan. "Ik heb geen tijd." Hij overweegt zelfs om zijn lidmaatschap van Amnesty International op te zeggen. "Ik ben al 41 jaar lid, maar ik vind dat ze nu de verkeerde kant kiezen." Haan laat de bijeenkomst aan zich voorbij gaan. "Ik heb geen tijd." Hij overweegt zelfs om zijn lidmaatschap van Amnesty International op te zeggen. "Ik ben al 41 jaar lid, maar ik vind dat ze nu de verkeerde kant kiezen."