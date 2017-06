Auto zwaar beschadigd bij explosie

Een auto in de Bingleystraat in Rotterdam-Delfshaven is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar beschadigd geraakt. Vermoedelijk is er sprake van een explosie.

Alle ruiten van de auto liggen eruit. Ook de bumper is eraf gevallen. De auto heeft geen vlam gevat. Het voertuig is afgevoerd voor onderzoek. De afgelopen maanden zijn er meerdere autobranden geweest in Rotterdam-West. Of er een verband bestaat met de mogelijke explosie is niet duidelijk. Ook de toedracht wordt onderzocht.