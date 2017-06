Volgend jaar geen balkonscène voor Feyenoord

Mocht Feyenoord volgend seizoen opnieuw kampioen worden, dan is een huldiging voor het stadhuis waarschijnlijk onmogelijk. De Coolsingel gaat vanaf begin april volledig op de schop. Dat heeft gevolgen voor allerlei evenementen, waaronder een eventuele balkonscène.

De Coolsingel moet autoluw worden en veranderen in een boulevard. Tegelijkertijd wordt metrostation Stadhuis uitgebreid. De werkzaamheden beginnen direct na de marathon van 8 april en duren tot en met augustus 2019.

Alternatief voor balkonscene

Tenzij Feyenoord al vroeg landskampioen wordt, moet er dus een andere locatie worden gevonden voor de huldiging. "We gaan dan op zoek naar een mooi alternatief", zegt wethouder Adriaan Visser.

WTC

De finish van de Roparun en de marathon van 2019 wordt vrijwel zeker verplaatst naar het WTC in Rotterdam. Maar Visser is daar nog over in gesprek met verschillende organisaties.

De bouwput op de Coolsingel heeft ook gevolgen voor het stadhuis. De trouwzaal zal vanwege de verwachte herrie een jaar lang niet beschikbaar zijn voor het sluiten van huwelijken.

Werkzaamheden stilleggen

Voor speciale gelegenheden zoals de lintjesregen, Koningsdag en de dodenherdenking, worden de werkzaamheden stilgelegd.

De jaarlijkse kerstboom voor het stadhuis verhuist de komende twee jaar naar het Stadhuisplein.