Expositie 70 jarig Vlaardings Vacantiecomité

Het Vlaardings Stadsarchief exposeert herinneringsparafernalia van het na-oorlogse Vacanticomité dat door de toendertijdse burgemeester Heusdens en wethouder HK van Minnen is opgericht om zomerkampen en buurtfeesten voor oorlogskinderen en minderbedeelden mogelijk te maken.

Vanaf 1947 hebben in de loop der 70er jaren duizenden bevrijde blijde kinderen in de aanloop naar het latere Jeugdland hier voor een luttel bedrag en in sommige gevallen zelfs gratis pleziervertier in Brabant en Drenthe maar ook gewoon in de eigen buurt of wijk kunnen emo-meebeleven.

Kersverse Pvda-burgemeester Jetten opende samen met Vacantie-comité uitverkorenen Pietje Zwaard en Henni de Buk deze kleurrijke exhibitie in het idyllisch gelegen Stadsarchief aan Plein Emaus 5.

Jack Kerklaan loopt er alvast op vooruit en ziet hoe expositie-inrichtster Joke van leeuwen Zuidgeest de laatste hand aan de omvangrijke tentoonstelling legt......