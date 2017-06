Giphart schrijft boek met robot

De Dordtse auteur Ronald Giphart gaat kijken of robots ook boeken kunnen schrijven. Giphart wil een robot voeren met woorden en zinnen, waarna het apparaat er een of meerdere alinea's van maakt.

Het experiment is een idee van Giphart, de Universiteit van Antwerpen en het Meertens Instituut. Het is de bedoeling dat op die manier duidelijk wordt wat een robot kan betekenen voor de literatuur.

Folgert Karsdorp van het Meertens Instituut noemt de proef spannend. "Het is fascinerend om te zien wat voor mooie en spannende zinnen er nu al uit ons experiment rollen."

"Het experiment roept ook interessante vragen en dilemma’s op zoals: wat is creativiteit en wat is authenticiteit? Wat is de rol van de menselijke auteur en hoe kan kunstmatige intelligentie gebruikt worden als hulpmiddel bij het schrijven?''

Het verhaal dat Giphart en de robot samen schrijven moet in november worden uitgegeven, ter gelegenheid van de jaarlijkse campagne Nederland leest.