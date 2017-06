Monteur valt in liftschacht Erasmus MC

Een liftmonteur is vrijdag in het Erasmus MC in Rotterdam drie meter naar beneden gevallen. Hij was aan het werk bij een liftschacht toen hij door nog onbekende oorzaak ten val kwam.

De man kon na zijn val niet meer opstaan, maar was wel bij kennis. De brandweer heeft de monteur op een brancard gelegd en omhoog getakeld. Artsen van het Erasmus MC onderzoeken het slachtoffer.