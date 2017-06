Beveiliger achtervolgt stelende nepagent

Een nepagent heeft donderdag op het Weena in Rotterdam geld ontfutseld van het winkelend publiek. De Roemeen riep dat hij van de politie was en hield mensen aan. Daarna deed de man een greep in hun spullen.

Een beveiliger die had gehoord van de beroving, nam een kijkje op het Weena. De man en de vrouw die waren bestolen wezen waarheen de dader was gevlucht. De beveiliger zette daarop op de fiets de achtervolging in.

Op de Kruiskade haalde de man de nepagent in. De politie had via de portofoon gehoord van de achtervolging en rekende de verdachte in. Het gaat om een man van 56 jaar uit Roemenië.