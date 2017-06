Viering 600 jarige Delfshavense Pelgrimvaderskerk

De roemruchte oude Sint Anthonius en latere Pelgrimsvaderskerk viert dit weekend het 600 jarig bestaan.

Het gebedshuis werd in 1616 gebouw en een jaar later officieel in gebruik genomen door de katholieken.

Tijdens de reformatorische beeldenstorm werd in op last van het toendertijdse Delftse stadsbestuurbeheer protestants.

The Pilgrimfatherschurch spreekt met name bij amerikanen tot de verbeelding, omdat hun uit Engeland weggestuurde voorvaderen diensten hielden en de grote oversteek naar het beloofd land maakten in de lekke Speedwell en vervolgens vanuit het Britse Plymouth met de Mayflower.

Jack Kerklaan loopt met kerkleden Teun Grinwis en gelegenheidsprogrammeur Neil Wallace op het muzikale en feestelijke herdenkingsweekend vooruit.......