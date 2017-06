Help! Tussenwater verzakt

De wijk Tussenwater in Hoogvliet heeft last van extreme verzakking. Sommige delen van de wijk zijn bijna een meter verzakt. Daardoor staat het riool op breken en zijn er problemen met kabels en gasaansluitingen. Ook ontstaan op sommige plekken gaten in de weg.

De wijk is in de jaren '90 aangelegd. Toen werd er rekening gehouden met maximaal anderhalf centimeter verzakking per jaar, net als in de rest van Rotterdam. Maar Tussenwater daalt zeker drie keer zo snel.

Bouwfouten

Volgens de gemeente Rotterdam wordt de extreme verzakking veroorzaakt door de manier waarop de wijk is gebouwd. De grond is niet overal goed voorbelast. Dat is achteraf fout geweest, erkent loco-burgemeester Joost Eerdmans.

Daarnaast is bij herstelwerkzaamheden zand gebruikt, maar dat heeft de situatie alleen maar verergerd.

Volgens de gebiedscommissie zijn de Heersdijk en de Platte Molendijk gedeelten waar grote verzakkingen zijn gemeld.

Ophogen

De gemeente Rotterdam trekt 15 miljoen euro uit voor het ophogen van de riolering en het opnieuw bestraten van delen van Tussenwater. Verder moeten de kruipruimtes onder de huizen worden gedicht en achterpaden opgehoogd. Bewoners krijgen zand om zelf hun tuin aan te pakken.



Heeft u foto's van verzakkingen in Tussenwater? Mail ze naar internet@rijnmond.nl