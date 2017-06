EMC: 'Verjongingsmiddel nog lang niet veilig'

Het Erasmus MC waarschuwt voor het gebruik van het verjongingsmiddel proxofim. Biologen van het Rotterdamse academische ziekenhuis hebben de stof zelf ontwikkeld, maar zeggen dat de effecten op mensen nog niet zijn onderzocht.

Eind maart lieten de onderzoekers weten dat muizen door het middel fitter werden en een vollere vacht kregen. Maar wat de stof met mensen doet, is nog helemaal niet zeker, zegt verouderingsbioloog Peter de Keizer.

"Je kan geheugenverlies krijgen of een versnelde tumorgroei. Dat willen we natuurlijk niet. Daarnaast weten we niet hoe giftig het middel is. Het kan dus gevaarlijk zijn."

Toch heeft De Keizer al meerdere verzoeken gekregen om het middel te mogen uitproberen. In China is de stof al verkrijgbaar, officieel alleen voor onderzoek.

Een man in de VS is al bezig om proxofim te testen. Hij schrijft op een blog dat hij zich inderdaad fitter voelt. Maar De Keizer houdt er rekening mee dat sprake is van een placebo-effect.

Over drie jaar moet het middel op mensen getest gaan worden, zegt de bioloog. Als dat goed gaat, kan het middel de markt op.