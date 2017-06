'Troosten of blijven filmen; dat waren gekke momenten'

De documentaire over ALS-patiënte Anneke Bakker wordt zondagavond om 21.00 uur uitgezonden op NPO 2. De documentaire is gemaakt door voormalig RTV Rijnmond-verslaggever Jade van Doornik en haar zus Mirthe. Hun tante Anneke kreeg begin 2015 de diagnose van de spierziekte en op verzoek van haar tante heeft de Rotterdamse Jade het heftige ziekteproces van dichtbij gevolgd.

"Onze tante heeft vrij snel nadat ze de diagnose ALS kreeg gevraagd een film te maken. Omdat de ziekte onbekend is wilde ze laten zien hoe ALS er uit ziet en dat er misschien ooit wat aangedaan kan worden, want er is geen medicijn," aldus Jade van Doornik.

"Ik stond niet direct te springen om deze documentaire te maken, omdat het zo dichtbij me staat. Ik heb onderschat dat dit anders is als dat ik het gewoon voor mijn werk zou doen. Er waren rare momenten waarbij ik in tweestrijd zat of ik haar moest troosten, of blijven filmen zoals ze had gevraagd. Dat waren gekke momenten."

Ipad

Op het moment dat het draaien van de documentaire begon kon Anneke al niet meer praten. Ze leed aan een agressieve van ALS, bulbaire, wat betekent dat de ziekte in haar keel begon. Om te communiceren gebruikten Jade en Mirthe een Ipad, waarop tante Anneke kon typen.

"Ze is een dagboek gaan bijhouden en die teksten zijn verwerkt in de film. Dan hoor je dus een stem van een Ipad die zegt wat onze tante wilde zeggen. Ze kan zich dus in de film echt uiten," vertelt Jade.

Het is bijna twee jaar geleden dat Anneke Bakker overleed aan ALS. Het eindproduct van de film heeft ze nooit kunnen zien, wel hebben de zusjes Van Doornik regelmatig flarden aan haar laten zien nadat de opnamen hadden plaatsgevonden.