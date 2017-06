Liveblog teruglezen: moord op 10-jarige Diego uit Dordrecht

In Rotterdam staat vrijdagmiddag Marcel S. terecht voor de moord op zijn eigen zoon. De 10-jarige Diego kwam in maart van dit jaar om het leven, in een huis aan de Jan Vethkade in Dordrecht.

Marcel S.(38) heeft ontkend dat hij Diego heeft gedood. Vrijdag zal mogelijk duidelijk worden welk bewijs justitie heeft tegen de Dordtenaar. Het gaat om een eerste zitting. De rechtszaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Verslaggever Paul Verspeek twittert over de zaak.