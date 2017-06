Welles nietes tijdens hoorzitting tussen gemeente en Kick Out Zwarte Piet

Hoorzitting over het demonstratieverbod tijdens de Sinterklaasintocht

Hoorzitting over het demonstratieverbod tijdens de Sinterklaasintocht

Veel onbegrip en verschillende verklaringen tijdens de hoorzitting over het demonstratieverbod tijdens de intocht van Sinterklaas op 12 november vorig jaar. Betogers die tegen Zwarte Piet wilden demonstreren voelen zich tegengewerkt door de gemeenten Maassluis en Rotterdam. De gemeenten zeggen dat ze misleid zijn door de actievoerders.

Bijna tweehonderd tegenstanders van Zwarte Piet werden op de dag van de intocht aangehouden in Rotterdam omdat er niet gedemonstreerd mocht worden.

Kick Out Zwarte Piet

Volgens organisatie Kick Out Zwarte Piet werden de demonstranten moedwillig gedwarsboomd. Ze zouden onderweg zijn naar de officiële Sinterklaasintocht in Maassluis en wilden helemaal niet in Rotterdam demonstreren.

Het zou de bedoeling zijn geweest om vanuit Rotterdam met de trein verder te gaan. Toen de politie de demonstranten een escorte naar Maassluis aanbood werd dit door de organisatie geweigerd.

Demonstratieverbod Rotterdam

Volgens de politie en de gemeente hebben de demonstranten willens en weten de politie en de gemeente misleid door niets over hun plannen bekend te maken.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb had signalen van de inlichtingendienst AIVD ontvangen dat geweld zou worden gebruikt rond de demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet en kwam daarom met een demonstratieverbod voor het centrum van Rotterdam.

Toen de demonstranten met bussen in Rotterdam aankwamen, werden ze meteen opgepakt. Dat leidde tot veel ophef. Onder meer Amnesty International vond het verbod te ver gaan en zei dat Rotterdam de demonstratievrijheid schond.

Aboutaleb zegt dat hij alle reden had om op te treden, omdat de demonstratie niet vooraf was aangemeld. De openbare orde woog wat hem betreft zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting.

Vrijdag stonden twee bezwaarmakers van Kick Out Zwarte Piet tegenover vertegenwoordigers van de gemeente en politie. Een commissie gaat nu bepalen of er een vervolgzitting komt of aanvullend onderzoek.