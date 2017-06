'Volkswagen moet echte compensatie bieden'

De Consumentenbond heeft geen goed woord over voor de deal die Volkswagen eerder deze week sloot met de Europese Commissie over compensatie van consumenten voor het dieselschandaal. De twee jaar extra garantie die de autobouwer als goedmakertje biedt, is volgens directeur Bart Combée ,,volstrekt onvoldoende en zelfs onaanvaardbaar''.

Volkswagen verkocht jarenlang dieselauto's die voorgeprogrammeerd waren om in testsituaties een lagere uitstoot van schadelijke gassen te laten zien dan in de dagelijkse praktijk. Daarmee heeft het bedrijf volgens de Consumentenbond niet alleen toezichthouders maar ook miljoenen van zijn eigen klanten misleid. In de Verenigde Staten hebben gedupeerde consumenten duizenden euro's compensatie gekregen. Dat Volkswagen de zaak in Europa denkt te kunnen schikken met een paar jaar extra garantie, vinden de Consumentenbond en haar Europese zusterorganisaties ,,scheef''. De Consumentenbond wijst verder op eerdere afspraken die met Volkswagen zijn gemaakt over de verwijdering van de sjoemelsoftware die werd gebruikt om de autoriteiten om de tuin te leiden. Die ingreep zou geen gevolgen mogen hebben voor brandstofverbruik, rijgedrag of prestaties van de auto. ,,Wij krijgen de laatste tijd meerdere signalen dat die update echter wel degelijk problemen oplevert'', aldus Combée. ,,In dat geval is Volkswagen nu ook al juridisch verplicht om dit kosteloos te repareren.'' De Consumentenbond heeft een meldpunt waar autobezitters terechtkunnen als zij na de aanpassing van hun Volkswagen ook problemen ondervinden.