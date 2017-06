Korfbalbondscoach Tempelman aast op standbeeld naast Akropolis

Wat begon als een grap, is nu keiharde werkelijkheid. De korfballers van Griekenland proberen zich te kwalificeren voor het Europees kampioenschap van 2018. Dat doen ze onder leiding van Chris Tempelman uit Barendrecht.

Waar in Nederland de sport relatief bekend is, moeten de korfballers in Griekenland wel een paar keer uitleggen welke sport ze nou doen. "Wij leggen het uit als "Basketball for players who are too short for playing basketball"", zegt Tempelman lachend vanuit Athene.

Greek dream

De sport is in het land zelfs zo klein, dat er geen korfbalcompetitie is. Tempelman moet de Griekse droom werkelijkheid laten worden met een 'bij elkaar geveegd zooitje'. "Maar als ze ergens voor gaan, gaan ze er ook volledig voor." Momenteel is de ploeg samen om zich voor te bereiden op het EK kwalificatietoernooi in Hongarije wat in oktober plaatsvindt. In de Griekse ploeg spelen twee Nederlandse korfballers met een Griekse vader, die uitkomen voor KCR uit Ridderkerk. Een andere basisspeler is woonachtig in Leiden en speelt bij Pernix.

Waar het begon als grap, moet er op het kwalificatietoernooi wel gepresteerd worden. "Lukt dat niet, is het de vraag hoe verder te gaan. In Griekenland heb je maar twee sporten, voetbal en basketbal." Volgens Tempelman is de sport te klein om belangrijk te maken.

Na een bezoek aan de Griekse berg Akropolis, is Tempelman tot een conclusie gekomen. "Mochten wij in oktober bij de eerste twee eindigen en ons zo kwalificeren voor het EK is er op de Akropolis nog ruimte voor meer standbeelden."