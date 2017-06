Europese beurzen tonen herstel

De Europese beurzen lieten vrijdag wat herstel zien na de koersverliezen in de afgelopen twee handelsdagen. Op het Damrak zette Ahold Delhaize de daling voort vanwege zorgen over de voor het supermarktconcern belangrijke Amerikaanse markt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 521,42 punten. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 795,91 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,8 procent aan. De beursindices op Wall Street lijken ook af te stevenen op een hogere opening.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de inflatie in de eurozone in mei is uitgekomen op 1,4 procent op jaarbasis, tegen 1,9 procent in april. De geldontwaarding is daarmee verder verwijderd geraakt van het streefniveau van iets onder de 2 procent waar de Europese Centrale Bank (ECB) met zijn monetaire beleid op aanstuurt.

Ahold Delhaize was de grootste daler onder de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van 1,5 procent. Het aandeel verloor een dag eerder al dik 4 procent na een winstwaarschuwing van de Amerikaanse branchegenoot Kroger. Ahold Delhaize haalt ook het merendeel van zijn omzet uit de Verenigde Staten. ING haalde om die reden Ahold Delhaize van zijn Benelux-favorietenlijst.

Sterkste stijgers in de AEX waren baggeraar Boskalis en industrieel toeleverancier Aalberts Industries met winsten van respectievelijk 1,6 en 1,5 procent. De zwaargewichten Unilever en Shell wonnen ook meer dan 1 procent.

In de MidKap gingen advies- en ingenieursbureau Arcadis en chiptoeleveranicer Besi aan kop met plussen van rond 3 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam sloot de rij met een verlies van meer dan 1 procent.

In Parijs klom Société Générale ruim 1 procent. De Franse bank haalt met de beursgang van zijn autoleasetak ALD Automotive bijna 1,2 miljard euro op. De aandelen zijn verkocht voor 14,30 euro per stuk. Aan ALD als geheel komt een prijskaartje van 5,8 miljard euro te hangen.

De euro was 1,1179 dollar waard, tegen 1,1155 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 44,68 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,8 procent tot 47,29 dollar per vat.