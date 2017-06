'Google wacht kartelboete van ruim 1 miljard'

Internetgigant Google krijgt op korte termijn een boete opgelegd van de Europese Commissie die kan oplopen tot meer dan 1 miljard euro. Dat meldde zakenkrant Financial Times (FT) vrijdag op gezag van bronnen rond het dossier in Brussel.

De Europese concurrentiewaakhond is bezig met drie verschillende mededingingszaken tegen Google. Het bedrijf zou de dominante marktpositie van zijn populaire zoekmachine misbruiken om andere producten en diensten, zoals de prijsvergelijker Google Shopping, een voorsprong te geven op de concurrentie.

Na zeven jaar onderzoek zou Brussel binnen enkele weken klaar zijn voor het eerste oordeel. Mogelijk volgen later dit jaar ook uitspraken in de twee andere zaken. Die draaien om het advertentiebeleid van het internetbedrijf en om de manier waarop het Android, zijn besturingssysteem voor smartphones en tablets, in de markt heeft gezet.

Het boetebedrag zou weleens een nieuw record kunnen vestigen. De hoogste geldstraf tot dusver voor een dergelijk vergrijp was voor chipmaker Intel. Dat bedrijf moest 1,1 miljard euro betalen omdat het rivalen in de wielen reed door computerfabrikanten te paaien met ongeoorloofde kortingen.

De Europese Commissie trad de laatste jaren hard op tegen meer grote Amerikaanse technologiebedrijven. Behalve Intel en Google kregen ook Microsoft, Apple, Facebook en Amazon boetes voor uiteenlopende vergrijpen tegen het Europees mededingingsrecht.