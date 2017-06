Pernis fel tegen heliport

De aanvliegroutes van de helikopters

Pernis ziet niets in de komst van een heliport langs de Seattleweg bij het Beneluxplein. De gebiedscommissie is unaniem tegen. ''We zitten er niet op te wachten'', zegt voorzitter Brian Frowijn (Leefbaar Rotterdam).

Donderdag vergadert de gemeenteraad over Rotterdam The Hague Airport. Het voorstel ligt dan voor om de geluidsruimte van het vliegveld niet verder op te rekken. Dat betekent dat het verkeer van en naar het vliegveld niet erger mag worden. Dat besluit wordt doorgestuurd aan de minister van Infrastructuur en Milieu, die vervolgens het luchthavenbesluit neemt. Maar de kans is groot dat er nadien alsnog wordt besloten om de helikopters van politie en de hulpdiensten van het vliegveld te halen. ''Dan moet er nog wel een nieuw onderzoek komen en een nieuw luchthavenbesluit'', zegt een woordvoerder van de gemeente. Onderzoek

Rotterdam liet eind 2016 wel een Rotterdam liet eind 2016 wel een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een heliport aan de Seattleweg naast het voormalige ECT-kantoor. Alleen eventueel te plaatsen windmolens zouden de mogelijkheid van een landingsplaats voor helikopters in de weg staan. ''We zitten al midden in het geluid'', zegt gebiedscommissievoorzitter Frowijn. ''Die helikopters zorgen alleen maar voor meer geluid. En als het vliegveld wel kan uitbreiden, dan hebben wij ook nog eens een aanvliegroute boven ons.'' Het CDA in Rotterdam stelde al eerder raadsvragen over de heliport nabij Pernis. Frowijn: ''Nadien is het stil gebleven. Maar wat er mocht gebeuren, wij blijven tegen de komst ageren.''