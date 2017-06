Vieze man opgepakt in trein

NS Trein, Foto: Thijs Kern

In de trein van Rotterdam naar Breda heeft een vrouw tegen haar wil in gezien hoe een man de hand aan zichzelf sloeg. Ze zat donderdag in een coupé toen ze merkte dat de man zichzelf zat te bevredigen.

De vrouw liep weg naar een andere coupé, maar de man volgde haar. De vrouw sprak vervolgens een andere passagier aan om te helpen. Die joeg de verdachte weg. Op station Breda werd de man uit Den Haag aangehouden. De politie is nu alleen op zoek naar de passagier die de vrouw hielp bij het afschudden van de verdachte.