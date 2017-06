Langedijk naar Go Ahead Eagles

Pieter Langedijk in zijn tijd voor Sparta

Oud-Spartaan Pieter Langedijk tekent voor drie seizoen bij degradant Go Ahead Eagles. De linksbuiten komt transfervrij over van RKC Waalwijk.

Langedijk debuteerde in het seizoen 2013/2014 in het betaalde voetbal voor Sparta. In zijn eerste jaar kwam hij tot 33 competitiewedstrijden waarin hij zes doelpunten scoorde. De Maassluizenaar vertrok na anderhalf seizoen bij Sparta.

RKC pikte hem transfervrij op. In het geel-blauwe shirt kwam Langedijk tot 39 optredens. Door zeventien doelpunten en elf assists was de 23-jarige aanvaller direct betrokken bij 28 doelpunten.