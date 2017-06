Man thuis overvallen in Rotterdam-Delfshaven

Foto: MediaTV

Een bewoner van de Hofstedestraat in Rotterdam-Delfshaven is vrijdagmiddag overvallen. Een man wist volgens de politie binnen te komen en duwde het slachtoffer van in de 70 omver.

Er ontstond een vechtpartij en daarna vertrok de overvaller weer. Hij nam de ketting van de bewoner mee. Of de overvaller wapens bij zich had is onbekend. De bewoner raakte lichtgewond en hoefde voor zover bekend niet naar het ziekenhuis.