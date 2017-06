Vader vermoorde Diego schreef afscheidsbrief

De vader van de vermoorde Diego(10) uit Dordrecht schreef een afscheidsbrief. De brief is een dag na de dood van Diego bij de ouders van verdachte Marcel S. gevonden.

Justitie kwam met dit bewijs tijdens een eerste zitting in de moordzaak in Rotterdam. De advocate van Marcel S. vroeg om zijn vrijlating. De rechter besloot dat de verdachte voorlopig drie maanden blijft vastzitten, omdat er voldoende bewijs is.

Zo wijst justitie erop dat Marcel S. naast Diego als enige in de woning aan de Jan Vethkade in Dordrecht aanwezig was geweest. Daar werd het kind op 1 maart dood aangetroffen. De jongen was gewurgd.

Verslaafd

De officier van justitie schetste een ontluisterend beeld van Marcel S. vlak voor de fatale 1 maart. "Hij was alcohol- en drugsverslaafd en stal geld bij familie, bekenden en bij de voetbalvereniging. Dat was voor zijn vrouw reden om te scheiden. Marcel is zich vervolgens heel raar gaan gedragen."

Hij zou een pistool hebben gehad en zou wanhopig op zoek zijn gegaan naar cocaïne. En dan was er de genoemde afscheidsbrief. "Hij schreef dat het zo allemaal beter is en dat Diego ook meewilde."

Onafscheidelijk

Marcel S. zelf was niet aanwezig op de zitting van vrijdag. Advocate Kim van den Wijngaart: "Dit is een nachtmerrie voor mijn cliënt. Hij heeft geen afscheid kunnen nemen van zijn zoon en diens dood ook nog niet kunnen verwerken. Hij heeft absoluut geen motief: vader en zoon waren onafscheidelijk."

Priscilla Glimmerveen, tante van Diego en woordvoerder namens de familie, beaamt dat laatste. "Hij was ook een supergoede vader. Misschien te goed....Wij weten ook niet wat er precies is gebeurd. Het klopt dat hij zich de laatste tijd vreemd gedroeg. Dat was niet de Marcel die wij kenden. Hij was afwezig. Niet de Marcel die wij hebben laten trouwen met onze nicht. Laten we het daarop houden."

De zaak gaat op 1 september verder. Dan moeten de resultaten bekend zijn van DNA-onderzoek en toxicologisch onderzoek.