Duitse verstandelijk beperkte vrouw vermist in Rotterdam

Miriam Lewin. Foto: politie

De politie in Rotterdam is al meer dan een etmaal op zoek naar de Duitse Miriam Lewin. De verstandelijk beperkte vrouw raakte donderdagmiddag vermist in het Rotterdamse centrum.

Ze was samen met begeleiders op een uitje in de stad. Rond 14.00 uur mochten de verstandelijk beperkte mensen in groepjes van vier de stad gaan verkennen. Om 16.00 uur werden ze weer terugverwacht op het Stadhuisplein. Iedereen kwam opdagen, behalve de 36-jarige Miriam Lewin. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar. De politie benadrukt dat de vrouw geen woord Nederlands spreekt en alleen beperkt Duits. Ze loopt zeer gebogen, heeft geen geld of telefoon bij zich en is afhankelijk van medicijnen.