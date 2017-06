Duitse vrouw anderhalve dag vermist in Rotterdam

Een Duitse verstandelijk beperkte vrouw is ruim anderhalve dag vermist geweest in Rotterdam. De vrouw kwam donderdagmiddag niet opdagen na een groepsuitje in het centrum van de stad.

Ze was samen met begeleiders op pad geweest en hadden in groepjes van vier de stad verkend. Om 16.00 uur werden ze weer terugverwacht op het Stadhuisplein. Iedereen kwam opdagen, behalve de 36-jarige Miriam Lewin. De politie sloeg alarm en zette een zoektocht op. In de nacht van vrijdag op zaterdag dook de vrouw op op de Maasboulevard. Ze is weer met haar groep herenigd. Wat de vrouw de afgelopen tijd heeft gedaan, kan de politie niet zeggen.