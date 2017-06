Van topwoning naar sloopwoning binnen paar jaar

Een topwoning die binnen een paar jaar tegen de vlakte gaat, maar dat hadden ze er bij de verkoop niet bij verteld. En nu zit Grace Princess Siem uit Rotterdam-Zuid met de gebakken peren. Zij kocht de woning in 2011 en moet die nu gedwongen terugverkopen met een verlies van duizenden euro's. En die zijn voor haar rekening.

"Topper!!!!" staat er in de makelaarsadvertentie van woningcorporatie Woonstad over het appartement. Mevrouw Siem denkt een leuk appartement voor een leuke prijs te hebben. Maar dat blijkt een paar jaar later een financieel fiasco.

"Ja, een ronkende advertentie, maar met geen woord wordt er gerept over funderingsproblemen of nieuwbouwplannen voor gezinswoningen. Daar hebben ze over gezwegen, want anders zou je niet hebben gekocht", zegt advocaat Ton Rhijnsburger. Hij vindt dat hier sprake is van misleiding.

Mevrouw Siem koopt de woning in 2011 voor 74.000 euro en pakt de verbouwing grondig aan: "een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, een nieuw toilet, nieuwe CV, nieuwe elektriciteit, nieuwe muren en nieuwe plafonds. Totale prijskaartje van de binnenrenovatie is 40.000 euro. Dus in totaal is mevrouw Siem 114.000 euro kwijt.

Maar nu, een paar jaar later, moet ze haar opgeknapte woning gedwongen terug verkopen aan woningcorporatie Woonstad omdat die in de Drentsestraat wil slopen en een nieuwbouwproject voor gezinswoningen wil starten. Woningcorporatie Woonstad biedt mevrouw Siem een uitkoopprijs van 95.000 euro.

"Dat is veel te weinig", zegt mevrouw Siem. Het is een bittere pil want ze wordt geconfronteerd met een financiële strop: "Woonstad is een leugenaar."

Dat beaamt haar advocaat Rhijnsburger: "Het is een rare zaak. Je koopt een woning voor tien, twintig, dertig jaar. Je stopt er geld in en het is natuurlijk heel bizar als de verkoper na een paar jaar zegt 'en nu moet u er maar weer uit en aan ons terug verkopen'. Dat maak je niet vaak mee."

Ook de oppositie in Rotterdam vindt dat huizeneigenaren niet de dupe moeten worden van sloop- en nieuwbouwplannen in Zuid. PvdA-raadslid Leo Bruijn: "We zijn allemaal voorstander van een ontwikkeling voor Zuid, maar bij een gedwongen verkoop moet het niet zo zijn dat je er verlies op lijdt. En zeker niet in deze tijden van stijgende prijzen, want ook een nieuw huis wordt voor deze mensen alweer een een stuk duurder. Dus eigenlijk zet je ze op een kansloze achterstand."

De advocaat van mevrouw Siem strijdt voor een fatsoenlijke prijs voor haar woning als ze weg moet. Mevrouw Siem woont heerlijk, maar heeft spijt van haar koop. "Ik heb pijn in mijn hart. Dit zou niet zo moeten gaan."

Woningcorporatie Woonstad vindt dat ze een passend en net bod doen en hoopt alsnog via de advocaten tot een oplossing te kunnen komen.