VIDEO: Gordon showt zijn nieuwe Rotterdamse koffiebar

Gordon in zijn nieuwe koffiezaak

Er moest op het laatste moment nog flink wat aan getimmerd worden, maar vrijdagmiddag was het dan zover. BN'er Gordon opende zijn eigen koffietentje aan de Coolsingel. Blushing heet het.

Rond de opening was er een optreden van de Hermes House Band. Ook Gerard Joling was in Rotterdam aanwezig.

Het gaat om de derde vestiging van de koffieketen in Nederland. Eerder opende Gordon zaken in Blaricum en Amsterdam.