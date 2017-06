Vrouw steekt man neer in IJsselmonde

Foto: MediaTV

In een woning in Rotterdam-IJsselmonde is een man neergestoken. De steekpartij gebeurde vrijdag aan het begin van de avond aan de Omloopdijk.

Medewerkers van de traumahelikopter kwamen ter plaatse om medische spoedhulp aan het 38-jarige slachtoffer te geven. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. In de woning is een vrouw als verdachte aangehouden. De politie meldt dat de aanleiding voor de steekpartij vermoedelijk in de relationele sfeer ligt.