Agressieve straatrover gepakt in Rotterdam-Noord

Drie bouwvakkers zijn vrijdagmiddag achter een zeer agressieve straatrover aan gegaan. Ze waren in de Simonstraat in Rotterdam aan het werk en zagen dat een man de mobiele telefoon uit de handen van een fietster griste.

Ze aarzelden geen moment en renden de straatrover achterna. Twee surveillerende agenten namen de achtervolging over en kregen hem even later te pakken.

De straatrover verzette zich daarbij hevig en sloeg een agente in het gezicht. Zij moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

De inzet van een taser en pepperspray waren nodig om de man onder controle te krijgen. De politie denkt dat de 24-jarige man onder invloed was van drugs.