Aan de Eric Kropstraat in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond een kapper overvallen. Volgens de politie kwamen vermoedelijk twee mannen de zaak gewapend binnen en eisten geld.

De bedrijfsleider van de kapsalon ging in gevecht met de overvallers en raakte gewond.

Of de daders iets hebben buitgemaakt bij de overval in Rotterdam-Zuid, is onbekend.