Botsing vrachtwagen en fiets loopt met sisser af

Foto's: politie

Een fietser is vrijdag door het oog van de naald gegaan. Op het Hofplein in Rotterdam kwam hij met de fiets in botsing met een vrachtwagen.

De fiets kwam onder de vrachtwagen terecht, de berijder net niet. De fietser hoefde alleen voor controle naar het ziekenhuis. Hij heeft heel veel geluk gehad'', aldus de politie over het bizarre ongeval.