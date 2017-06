Vluchtende automobilist veroorzaakt ongeval in Rotterdam

De automobilist rent hard weg. Foto: A. Ringoir Foto: A. Ringoir Foto: A. Ringoir

Een wilde achtervolging in Rotterdam-Noord is vrijdagavond geëindigd in een botsing. Een 38-jarige Rotterdammer had zijn ex-vriendin lastig gevallen en ging er daarna in een auto vandoor.

Agenten zagen de auto op de Bergweg rijden en probeerde de bestuurder tot stoppen dwingen. Toen dat niet lukte ontstond een achtervolging. De man reed met hoge snelheid door woonstraatjes. Op de hoek van de Hooglandstraat en Moerkapellestraat ging het mis. Hij vloog met de wagen uit de bocht knalde tegen een paaltje en geparkeerde auto. De Rotterdammer gaf zich nog steeds niet gewonnen en rende hard weg, daarbij op de hielen gezeten door een agent. Die wist hem even later toch te pakken te krijgen.