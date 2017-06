Twee auto's in brand in Kralingse Bos

In het Kralingse Bos in Rotterdam zijn zaterdagochtend twee auto's in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 04.00 uur. De wagens stonden op het Langepad.

De brandweer had het vuur in de eerste auto snel uit, het tweede voertuig is helemaal uitgebrand. Beide wagens stonden volgens de brandweer ver uit elkaar. De politie onderzoekt de oorzaak van de twee autobranden in het Kralingse Bos.