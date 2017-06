Brand in oude pastorie Krimpen aan den IJssel

Archieffoto

In de voormalige pastorie aan de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel heeft zaterdagochtend brand gewoed. Het vuur ontstond in de keuken op de begane grond van het pand naast de Hervormde Kerk.

De oude pastorie werd net gerenoveerd. Er waren geen mensen binnen. Omstanders zagen rond 06.00 uur rook uit het pand komen en belden de brandweer. De brandweer had moeite om de brandhaard te bereiken omdat het pand van de IJsseldijk af ligt en alleen is te bereiken door middel van een smal weggetje. Na een uur was de brand onder controle. De oude pastorie heeft rook- en waterschade. Ook moeten de steunbalken in de keuken worden vervangen.