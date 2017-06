Waar kan ik het Belgisch Hitboek vinden?

Marcel kwam gezellig meechatten en vroeg: Ik zoek het Belgisch Hitboek...dat is een Belgisch dossier van alle hits in België. Bol.com verkocht het, maar het is daar niet meer te krijgen.

Via de tweedehandsmarkt is het nog wel te krijgen. Voornamelijk in België.

Bij de Bibliotheek kun je 'm ook bestellen. Bronnen:

http://www.deboekensalon.nl/dbs/book/187342

http://www.deboekensalon.nl/dbs/book/187342

https://www.2dehands.be/muziek/muziek-accessoires/overig/belgisch-hitboek-316154285.html