Uitslaande brand in Dordrecht, bewoners sliepen nog

In een voormalig hotel aan de Rijksstraatweg in Dordrecht woedde zaterdag een grote brand. De bewoners sliepen nog toen de brand uitbrak en werden door voorbijgangers wakker gemaakt.

De vlammen sloegen uit het dak en er kwam veel rook bij vrij. Die trok over de A16 en daarom gold korte tijd een snelheidsbeperking op de weg.

Schade enorm

De schade aan het pand is enorm, zegt een woordvoerder van de brandweer. De uitslaande brand veroorzaakte gaten in het dak van het pand waar vijf appartementen gevestigd zijn. Vanwege de schade zullen de bewoners in ieder geval dit weekend ergens anders moeten overnachten.

Een persoon liep brandwonden op tijdens een bluspoging. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met de persoon gaat is nog niet bekend.

Oorzaak onbekend

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Rond half 1 zaterdagmiddag was de brand onder controle.