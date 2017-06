Uitslaande brand in huis in Dordrecht

Foto: ZHZActueel.nl (Johan van den Dool)

In een woonboerderij aan de Rijksstraatweg in Dordrecht woedt een grote brand. In het pand zijn meerdere woningen gevestigd.

De brand is uitslaand en er komt veel rook vrij. De rook trekt over de A16. Op de weg geldt tijdelijk een snelheidsbeperking. Een persoon heeft brandwonden opgelopen. Het slachtoffer wordt behandeld door ambulancepersoneel. (Dit bericht wordt aangevuld)