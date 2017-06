Burgemeester Aboutaleb geeft startsein Nacht van de Vluchteling

Foto: Sticthing Vluchteling

Burgemeester Aboutaleb geeft komende nacht in de Maassilo de aftrap voor de Nacht van de Vluchteling. De nachtelijke sponsorloop van 40 kilometer start precies om 00:00 uur in Rotterdam en eindigt zondagochtend op de Grote Markt in Den Haag.

Na de inschrijving, een warming-up en wat aanmoedigende woorden van de burgemeester starten zo'n 1200 deelnemers aan de wandeltocht waarmee zoveel mogelijk geld wordt opgehaald voor vluchtelingen wereldwijd. In Nijmegen en Amsterdam starten tegelijkertijd ook sponsorlopen. Van Nijmegen lopen deelnemers naar Arnhem en in Amsterdam eindigen ze na een flinke tocht weer in de hoofdstad. 65 miljoen vluchtelingen

Volgens Stichting Vluchteling zijn er sinds de Tweede Wereldoorlog niet zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Er zijn ruim 65 miljoen vluchtelingen. Dat komt neer op 1 op de 113 mensen wereldwijd. Tijdens de sponsorloop in 2016 werd ruim 1 miljoen euro opgehaald. Toen deden 2800 mensen mee. Het geld kwam terecht bij 225.000 vluchtelingen in Afrika en het Midden-Oosten.