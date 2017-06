Boëtius wil graag terug naar Feyenoord

Jean-Paul Boëtius staat voor een terugkeer naar Feyenoord. De 23-jarige Rotterdammer moet in de Kuip Eljero Elia opvolgen, die deze week verkocht werd aan het Turkse Basaksehir.

Boëtius vertrok in de zomer van 2015 naar FC Basel, maar speelde niet veel bij de Zwitserse landskampioen. Het afgelopen halfjaar kwam Boëtius op huurbasis uit voor Racing Genk. Onder de Rotterdamse trainer Albert Stuivenberg, die elkaar goed kennen van diverse Nederlandse jeugdelftallen, bloeide de linksbuiten op. Dat is ook Giovanni van Bronckhorst opgevallen, die hem graag zou terughalen naar De Kuip.

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Boëtius en FC Basel, waarin is aangegeven dat Boëtius op 23-jarige leeftijd zoveel mogelijk moet spelen. Basel is bereid om mee te werken aan een transfer en als het aan Boëtius ligt zou hij graag terugkeren bij de club waar hij zeventien jaar geleden begon als F-je op Varkenoord.

Vertrouwen Koeman

Een paar weken was Jean-Paul Boëtius lid van het Rotterdamse HOV, toen hij op z'n zesde gescout werd door Feyenoord. Twaalf jaar later debuteerde hij in het eerste tijdens de Klassieker thuis tegen Ajax, waarin hij ook direct scoorde. Onder Ronald Koeman kreeg de vleugelspits veel vertrouwen. Boëtius speelde goed en debuteerde op 5 maart 2014 in het Nederlands elftal. Uiteindelijk viel hij af in de voorselectie voor het WK in Brazilië, net als z'n maatje en toenmalig ploeggenoot Tonny Vilhena.

Onder Fred Rutten kwam hij steeds minder aan spelen toe. De toenmalige trainer koos bijvoorbeeld vaker voor boezemvriend Elvis Manu, met wie Boëtius overigens momenteel samen traint om fit aan het nieuwe seizoen te beginnen. En als het aan Boëtius zelf ligt, zou dat dolgraag in De Kuip zijn.