Files lopen op in Hoeksche Waard

Verkeer op de N217 in de Hoeksche Waard staat muurvast vanwege werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel. Sommigen automobilisten staan al langer dan een uur in de file bij de Hoeksche Waard.

De Heinenoordtunnel is dicht vanuit het zuiden. Automobilisten kunnen omrijden via de Kiltunnel bij Dordrecht, die voor de gelegenheid tolvrij is gemaakt. Maar de tunnel vormt een flessenhals. "De file is absurd", klagen mensen op Twitter.

Ook voor het pontje bij Nieuw-Beijerland is de gemiddelde wachttijd opgelopen tot een uur.